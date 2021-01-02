Производство отечественных маневровых машин

Завод путевой техники «Ригель АВ-Белгород» специализируется на производстве, модернизации и поставках железнодорожных путевых машин и маневровых тягачей, которые могут эксплуатироваться на стандартных железнодорожных путях и коммунальных предприятиях с подъездными ж/д ответвлениями. Модернизация машин осуществляется на базе мощнейшей тракторной техники в соответствии с установленными стандартами ж/д индустрии. В каталоге продукции представлены новые и старые образцы маневренной техники, а также навесное оборудование.

Основная линейка выпускаемой путевой техники:

Колесно-реверсный трактор (КРТ-1).

Лесной пожарный трактор (ЛП-1).

Универсальная путевая машина (УПМ-1).

Бурильно-крановая машина (МБУ-1).

Коленчатый подъемник с комбинированным ходом.

Комплексная модернизация путевой техники позволяет не только развивать железнодорожную отрасль, но и оперативно выполнять производственные процессы, связанные со строительством, ремонтом и обслуживанием железнодорожного полотна. Ведь для бесперебойного и безопасного передвижения поездов внедряются прогрессивные конструкции, которые могут обслуживаться исключительно функциональной путевой техникой с навесными блоками, способной работать на сложных участках или труднодоступной местности.