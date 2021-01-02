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Путевые и маневровые
железнодорожные машины

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Колесно-реверсный трактор (КРТ-1)
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Колесно-реверсный трактор (КРТ-2)
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Универсальная путевая машина (УПМ-1)
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Подъемник с ж/д ходом


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Машина лесопожарная ЛП-1 на базе трактора БТЗ-180К
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Машина бурения и установки опор (МБУ-1)

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Трактор колесный промышленный КРТ-180.06
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Навесные блоки


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Запчасти для путевых машин

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Вибратор вагонный накладной
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О компании Ригель АВ-Белгород

В условиях растущих объемов грузоперевозок рельсовыми путями главным инструментом обеспечения развития и функционирования железнодорожного транспорта является своевременный ремонт поврежденных ж/д участков и обеспечение ж/д хозяйства высокопроизводительной техникой, которая производится предприятиями российского машиностроения.

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Производство отечественных маневровых машин

Завод путевой техники «Ригель АВ-Белгород» специализируется на производстве, модернизации и поставках железнодорожных путевых машин и маневровых тягачей, которые могут эксплуатироваться на стандартных железнодорожных путях и коммунальных предприятиях с подъездными ж/д ответвлениями. Модернизация машин осуществляется на базе мощнейшей тракторной техники в соответствии с установленными стандартами ж/д индустрии. В каталоге продукции представлены новые и старые образцы маневренной техники, а также навесное оборудование.

Основная линейка выпускаемой путевой техники:

  • Колесно-реверсный трактор (КРТ-1).
  • Лесной пожарный трактор (ЛП-1).
  • Универсальная путевая машина (УПМ-1).
  • Бурильно-крановая машина (МБУ-1).
  • Коленчатый подъемник с комбинированным ходом.

Комплексная модернизация путевой техники позволяет не только развивать железнодорожную отрасль, но и оперативно выполнять производственные процессы, связанные со строительством, ремонтом и обслуживанием железнодорожного полотна. Ведь для бесперебойного и безопасного передвижения поездов внедряются прогрессивные конструкции, которые могут обслуживаться исключительно функциональной путевой техникой с навесными блоками, способной работать на сложных участках или труднодоступной местности.

Навесные блоки

  • Снегоочиститель навесной плужный (УПМ 1-2).
  • Снегоочиститель шнекороторный 13160.
  • Опорно-поворотный отвал.
  • Блок выправочно-подбивочный (УПМ 1-6).
  • Блок для очистки рельсошпальной решетки (УПМ 1-1).
  • Щетка дорожная универсальная.
  • Дозировщик балласта навесной (УПМ 1-4).
  • Блок для перегонки шпал по метке и разгонки стыковых зазоров (УПМ 1-5).

Тенденции в развитии путевых машин

Развитие в сфере путевого комплекса рельсовых дорог предусматривает поэтапное восстановление общей стабильности и несущей способности ж/д пути. В основе работ лежит комплекс строительных и ремонтных мероприятий, выполняемых маневренными путевыми машинами с навесными блоками для расширения возможностей спецтехники.

Факторами в развитии путевого комплекса являются такие направления, как:

  • Увеличение стрелочного ж/д полотна на подрельсовом основании.
  • Укрепление несущей способности конструкции.
  • Переход на более длинные и устойчивые рельсовые плети.

Для поддержания железнодорожного полотна в надлежащем состоянии применяются функциональные путевые машины, используемые для повышения качества проводимых операций на участках. При правильной организации реконструкции и обслуживания ж/д путей применяется усовершенствованная путевая спецтехника с дальнейшим выводом из эксплуатации малопроизводительных и устаревших машин, что увеличивает производительность труда и сократить количество человек, обслуживающих спецтехнику. Одним из условий обеспечения надежной эксплуатационной деятельности железнодорожной индустрии является наличие парка надежных путевых машин в необходимом количестве.

Преимущества замены тепловоза мощным тягачом

Производственный процесс не стоит на месте, поэтому специалисты компании «Ригель АВ-Белгород» систематически выпускают новые образцы, превосходящие своих предшественников. Технические и конструктивные характеристики регулярно модифицируются и соответствуют экологическим нормам и другим требованиям. Сегодня тягач наиболее удачная модель маневренных машин в развитии путевого хозяйства.

Преимущества использования функционального тягача на железной дороге:

  • Высокая степень маневренности.
  • Отличная мобильность.
  • Высокие рабочие технические характеристики оборудования.
  • Многофункциональность при малых затратах.
  • Ремонтопригодность.

Современные силовые установки и навесные блоки обеспечивают высокие динамические показатели в выполнении самых разнообразных операций с грузами, отвалами, буровыми разработками. Замена тепловоза тягачом на комбинированном ходу позволяет не только повысить производительность труда коммунальным предприятиям, но и в любой момент освободить железнодорожный путь для движения другого транспорта.

Популярные модели тягачей

Завод путевых машин «Ригель АВ-Белгород» выпускает две разновидности маневренной техники, применяемой при реконструкции, ремонте и обслуживании путей железной дороги.

  • Колесно-реверсный трактор (КРТ-1) – представляет собой мощный тягач с возможностью использования разных навесных блоков. Трактор оборудован комбинированным ходом и компрессорной установкой (ПК-1,75/3,5). Тягач предназначен для эксплуатации на агропромышленных комплексах, в портах и на автомобильных дорогах.
  • Универсальная путевая машина (УПМ-1) – представляет собой комплекс механизмов и устройств на базе колесного трактора с комбинированным ходом. Для расширения возможностей тягач оборудуется разным навесным оборудованием. Машина предназначена для выполнения ремонтных работ на железнодорожных или трамвайных путях, а именно — выравнивание шпал, очистка и реконструкция рельсошпальной решетки, замена, подсыпка или уборка балласта и других трудоемких работ железнодорожной индустрии.

Приобретая путевую спецтехнику у компании-производителя, покупатель получает гарантию качества всех рабочих узлов оборудования, гарантийное и постгарантийное обслуживание приобретенных машин, а также минимальные затраты на покупку и доставку. Есть возможность приобретения спецтранспорта в лизинг, что очень удобно для небольших производственных компаний. Продукция поставляется в страны СНГ и ближнего зарубежья. Доставка производится железнодорожным и автомобильным транспортом. При необходимости можно дополнительно приобрести запчасти и расходные материалы для выпускаемых заводом путевых машин.

Назначение мотовозов

Путевые машины позволяют подготовить место для прокладки железной дороги, провести рихтовку, балластировку полотна, очистку от щебня, снега, мусора, обеспечить замену шпал. Локомотивы способны перемещать один или сразу несколько нагруженных вагонов до места присоединения к составу. Характеристики спецтехники позволяют использовать путевые машины на грунтовой дороге для обслуживания других производственных процессов, коммунальных нужд предприятия.

Преимущества покупки в нашей компании

Производство путевых машин и навесного оборудования для них – основное направление деятельности «Ригель АВ-Белгород». Обращаясь непосредственно к производителю, клиенты получают такие преимущества:

  • выгодная стоимость – цены путевых машин делают их прекрасной альтернативой маневровой локомотивной техники в России;
  • гарантия качества – поступающие в продажу мотовозы тщательно тестируются, поэтому вы можете быть уверены в их длительной безотказной работе;
  • лизинг – воспользуйтесь нашей программой, чтобы купить путевые машины с минимальными первоначальными затратами;
  • доставка – новая техника для ж/д путей будет доставлена в любой регион страны в кратчайшие сроки.

Свяжитесь с менеджером «Ригель АВ-Белгород» или оставьте заявку на обратный звонок для оформления заказа!

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Вопросы-ответы

Сколько вагонов потянет КРТ-1 при уклоне 12 промилей?

Согласно технических условий УПМ 1 максимально возможный уклон — 8 промилей. При наличии большего уклона эксплуатация запрещается. Согласно технических условий КРТ 1 максимально возможный уклон – 4-5 промилей. При наличии большего уклона снижается тяговая сила локомибиля.

Нашу компанию интересует аренда тягача. Возможно ли это?

Наша Компания является производителем и поставщиком. Мы не сдаем в аренду технику.

Как часто требуется проводить техобслуживание тягача?

Техобслуживание тягача проводится: ТО-1 = 50 м/час; ТО-2 = 125 м/час; ТО-3 = 250 м/час; ТО -4 = 500 м/час; ТО-5 = 1000 м/час.

Возможна ли доставка железнодорожным транспортом?

Возможна. Но мы рекомендуем доставку автомобильным транспортом.

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